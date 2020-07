Juventus Under 23, UFFICIALE: addio Pecchia

Juventus Under 23, ufficiale la separazione dall’allenatore Fabio Pecchia: l’ex centrocampista bianconero saluta con la Coppa Italia di Serie C

La notizia era nell’aria già da un po’, adesso acquista i crismi dell’ufficialità. Fabio Pecchia non è più il tecnico della Juventus Under 23. Il club bianconero ha annunciato poco fa ufficialmente la separazione dall’allenatore. Non è stata sufficiente una buona parte finale di stagione per fargli guadagnare la riconferma. La formazione Under dei piemontesi, inserita nel girone A di Serie C, ha vinto la Coppa Italia di terza serie in finale contro la Ternana, guadagnandosi l’accesso ai playoff. Lì, è stata estromessa dopo il pareggio contro la Carrarese ai quarti di finale.

Il posto di Fabio Pecchia verrà preso con tutta probabilità da un altro ex bianconero, vale a dire Andrea Pirlo. L’ex centrocampista della Nazionale sta ultimando il corso da allenatore a Coverciano per ottenere il patentino Uefa Pro. In autunno, ci sarà per lui la prima esperienza in panchina. E già si parla, in casa bianconera, della speranza che possa ripercorrere le orme di Guardiola. Ma i tempi potrebbero anche essere accelerati…

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Sarri via subito | Ipotesi traghettatore: nome clamoroso

Juventus Under 23, scatta l’era di Pirlo in panchina