Calciomercato Juventus Under 23, Pirlo pronto per ereditare da Pecchia la panchina della formazione B bianconera

L’avventura della Juventus Under 23 nei playoff di Serie C si è conclusa con un po’ di rammarico con il pareggio per 2-2 contro la Carrarese ai quarti di finale. Il buon finale di stagione, però, non basterà a Fabio Pecchia per guadagnarsi la conferma sulla panchina della squadra B bianconera. La prossima stagione sarà nel segno di Andrea Pirlo, che sta completando a Coverciano il corso per la qualifica Uefa Pro. Una volta in possesso del patentino, a settembre, l’ex centrocampista inizierà la sua carriera da allenatore. C’è curiosità per capire quali saranno le sue idee in campo, di sicuro la Juve ha dimostrato di credere molto in lui.

