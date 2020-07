La Juventus potrebbe reintegrare Demiral nella lista per la Champions League al posto di Khedira. Per il tedesco possibile addio a fine stagione

La Juventus potrebbe chiudere già oggi il discorso scudetto. Un vittoria sul campo dell’Udinese, dopo lo 0-0 di ieri sera tra Inter e Fiorentina, consegnerebbe il nono scudetto consecutivo ai bianconeri. Sarri e i suoi vogliono subito archiviare la pratica per concentrarsi così sulla Champions League e sul fondamentale incrocio del 7 agosto con il Lione che vale l’accesso alla Final Eight di Lisbona.

Juventus, Khedira fuori dalla lista Champions: addio più vicino

Potrebbero esserci dei cambiamenti nella lista per la fase finale della competizione europea, con le nuove disposizioni della Uefa che consentono fino ad un massimo di tre cambi rispetto all’elenco consegnato a febbraio. Sarri – scrive il ‘Corriere dello Sport’ – starebbe pensando di reintegrare Demiral, nuovamente a disposizione dopo il grave infortunio al ginocchio patito a gennaio. A fargli posto sarebbe Sami Khedira, ancora ai box per il problema muscolare riscontrato prima delle semifinale di Coppa Italia con il Milan. Un ulteriore indizio sul futuro dell’esperto centrocampista tedesco, che a fine stagione potrebbe dare l’addio alla Juventus.

Khedira è in scadenza nel giugno 2021 e la dirigenza della Continassa vorrebbe trovargli una sistemazione sul mercato, sgravandosi anche del pesante ingaggio da 6 milioni di euro all’anno. Per l’ex Real Madrid negli ultimi giorni è spuntata l’ipotesi Qatar: una pista da tenere in considerazione per il futuro del numero 6.

