Caccia ad un nuovo centravanti per la Juventus che vuole rinforzare il reparto avanzato. Tanti i nomi in lizza ma il preferito arriva dalla Premier

Con un occhio al campionato e l’altro al prossimo mercato, la Juventus lavora in vista del futuro con particolare attenzione sul reparto d’attacco. Higuain infatti sembra al capolinea della sua avventura in bianconero e la dirigenza punta quindi ad un nuovo centravanti che possa integrarsi al meglio con l’attuale organico juventino. Diversi i nomi accostati alla Juve: da Milik a Duvan Zapata passando per Dzeko e soprattutto Raul Jimenez. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri resta in discussione | La scelta di Agnelli

Stando a quanto sottolineato da ‘Repubblica’ la società torinese vorrebbe fare un investimento ingente sull’attacco puntando dritto su un centravanti tecnico ma di stazza importante adatto al dialogo e alla sponda più che alla finalizzazione. Il preferito, nonchè il più caro, è proprio Raul Jimenez del Wolverhampton che costa ben 60 milioni di euro. A seguire c’è Milik del Napoli con cui c’è stato qualche abboccamento mentre chiudono il quadro Dzeko e Duvan Zapata.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Momblano: “Già tirate le somme su Sarri”

Juventus, da Sarri a Higuain, Ronaldo e Zapata | Il punto tra panchina e attacco