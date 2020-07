Juventus vicina allo scudetto, ma a decidere il futuro di Sarri sarà il cammino in Champions League. Le prossime mosse del presidente Agnelli

I tre punti contro la Lazio avvicinano la Juventus allo scudetto e fanno tirare un sospiro di sollievo a Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline era finito nuovamente sotto processo dopo gli scivoloni con Milan, Atalanta e Sassuolo che avevano rimesso in discussione il futuro sotto la Mole dell’ex Napoli e Chelsea. Il titolo in campionato ormai è ad un passo, con la Juve che per la matematica dovrà mettere in saccoccia 4 punti in altrettante gare di campionato.

Juventus, scossone in panchina: la decisione di Agnelli

Il successo finale in Serie A potrebbe però non bastare a Sarri. Stando al ‘Corriere dello Sport’ resta pericolante la panchina del 61enne allenatore, che rischierebbe l’esonero se la Juventus dovesse deludere nel cammino in Champions League, dove Ronaldo e compagni incroceranno il 7 agosto il Lione per un posto nella Final Eight di Lisbona. Il presidente Agnelli, considerando anche il poco margine di manovra tra questa e la prossima stagione, sarebbe però intenzionato a dare uno scossone in panchina soltanto se fosse veramente costretto a farlo.

