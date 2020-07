Calciomercato Juventus, da Jimenez a Milik: le ultime per il dopo Higuain

Il portoghese del Wolverhampton e il polacco del Napoli i primi nomi sulla lista di Paratici. In corsa anche Dzeko e Lacazette ma non sono esclusi colpi di scena

Continua in casa Juventus la caccia al nuovo centravanti che raccoglierà l’eredità pesante di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino è destinato a lasciare Torino, in prima fila ci sono Jimenez e Milik ma Paratici segue diversi profili e da qui fino alla fine del mercato non sono da escludere colpi di scena e nuovi inserimenti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Mendes può essere ancora decisivo. Quanti nomi per Gattuso

Come riportato da ‘Tuttosport’, l’attaccante del Wolverhampton è considerato la spalla ideale per CR7. E’ assistito da Jorge Mendes, stesso agente del campione portoghese, e questo potrebbe facilitare la trattativa e battere la concorrenza del Manchester United. Paratici però non molla nemmeno Milik che ha già lavorato con Sarri e ha un contratto in scadenza con il Napoli nel 2021.

Il polacco ha detto sì ai bianconeri, si lavora per trovare un’intesa economica con il possibile inserimento di alcune contropartite tecniche come Rugani, Romero, Pellegrini e Bernardeschi. In seconda fila Edin Dzeko, seguito anche dall’Inter, e Alexandre Lacazette dell’Arsenal.

