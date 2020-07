Calciomercato Roma, per Smalling strada in salita | Pronto il piano B

Il Manchester United non è disposto ad abbassare le proprie richieste economiche per il difensore inglese, nel mirino anche di Juventus e Inter

La Roma vuole confermare Chris Smalling ma il Manchester United non è disposto a fare sconti e per questo il riscatto si complica sempre di più. La dirigenza giallorossa, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è pronta a pagarlo 14 milioni di euro e dilazionare il pagamento in 3 stagioni ma i ‘Red Devils’ non vogliono scendere sotto il muro dei 20. Juventus e Inter hanno mostrato interesse ma al momento è solo una suggestione di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La Roma si guarda comunque attorno e l’alternativa numero uno resta Jan Vertonghen, difensore belga 33enne appena svincolatosi dal Tottenham, per il cui ingaggio si potrebbe sfruttare il decreto governativo per gli sgravi fiscali. Su di lui c’è anche l’Atletico Madrid, che sembra partire da una posizione di forza.

