Roma, Zaniolo fuma in discoteca: il video scatena i social

Sta facendo molto discutere un video in cui Nicolò Zaniolo compare in una discoteca mentre fuma una discoteca

E’ bufera per un video un cui è immortalato Nicolò Zaniolo. Il trequartista della Roma è stato ripreso in una discoteca, mentre fumava una sigaretta. Il video ci ha messo poco per diventare virale e per scatenare i commenti dei tifosi, tra chi accusa il calciatore di comportamento poco professionale e chi, invece, lo difende considerata la sua giovane età. Di certo Zaniolo non vive un momento particolarmente felice: appena una settimana fa era stato redarguito pubblicamente da Fonseca per un atteggiamento sbagliato in campo e dopo essere stato ripreso sul terreno di gioco da Mancini. Poi le voci sul futuro: come raccontato da Calciomercato.it, la società ha deciso di rimanere qualsiasi discorso su un prolungamento di contratto (Zaniolo vorrebbe rivedere verso l’alto il suo ingaggio). La volontà è proseguire insieme, salvo offerte superiori ai 70 milioni di euro.

Ecco alcuni tweet sul video Zaniolo:

Dunque, #Zaniolo fuma e si scatena il putiferio.. mi ricordo quando durante un’ amichevole a villar perosa agnelli disse a platini ” giovanotto, lei fuma troppo ” e platini rispose ” l’ importante è che non fumi bonini ” 🤣 — guido bellumori 🇪🇺 (@guidobellumori) July 28, 2020

Fossi #Fonseca, farei un bel regalo a #Zaniolo: un bel poster di #Balotelli… — Gianmarco Marchini (@GiammiMarchini) July 28, 2020

Pazzesco. Mai visto un ragazzo di 21 anni andare in discoteca. Ma scherziamo? Ah l’hanno beccato a fumatr. Hanno beccato i migliori campioni con la sigaretta in mano. Nainggolan, Buffon, Verratti, Pique, Ozil, Snejider. Sbagliato per un atleta. Ma sono grandi e vaccinati #Zaniolo — giogiant (@GiorgioGigante) July 28, 2020