Il giovane attaccante uruguaiano è stato osservato dagli scout bianconeri, ma in questo momento c’è un testa a testa concreto in Premier

Monitorato anche dalla Juventus nelle scorse settimane, Facundo Pellistri è uno dei giovani più interessanti del panorama sudamericano. Munito di passaporto spagnolo, l’attaccante diciottenne fa gola a diverse big europee. In Spagna si è spesso parlato di un possibile derby tra Atletico e Real Madrid, ma ad oggi le situazioni più concrete stanno arrivando dall’Inghilterra. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, infatti, negli ultimi giorni il Chelsea ha manifestato un interesse concreto per il gioiellino del Penarol, entrando così in rotta di collisione con il Manchester City, altra big inglese che sta mantenendo vivi i contatti per il ragazzo.

