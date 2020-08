Calciomercato Juventus, Psg al lavoro per Cristiano Ronaldo: le ultime

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua ad agitare il calciomercato. È di ieri la notizia relativa al Barcellona, ma il Psg continua ad essere sulle tracce del fuoriclasse della Juventus

Si parla moltissimo in questi ultimi giorni, dal giorno dell’eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Lione, del futuro di Cristiano Ronaldo. L’esonero di Maurizio Sarri e l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera, sembravano aver messo la parola fine alle indiscrezioni sul futuro di CR7. Ma, nella giornata di ieri, è arrivata la voce che vorrebbe Jorge Mendes, agente del portoghese, a caccia di proposte per portare via il suo assistito da Torino. Addirittura, il Barcellona dell’eterno rivale Leo Messi è stato accostato a Ronaldo. Mentre continua ad ammiccare al cinque volte Pallone d’Oro, il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.

Calciomercato Juventus, Ronaldo-Psg: la situazione

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it in Qatar, lo sceicco proprietario del Paris Saint-Germain sta cercando di portare Cristiano Ronaldo a Parigi. E sarebbe un colpo sensazionale, dal punto di vista sportivo e non solo, ma anche molto oneroso dal punto di vista economico. E la situazione economica che stiamo vivendo, potrebbe rivelarsi un ostacolo non di poco conto. Allo stato attuale, comunque, sia Pirlo che i dirigenti della Juventus non vorrebbero privarsi del proprio fuoriclasse. Molto, se non tutto, dipenderà dalla volontà del calciatore che, nella giornata di ieri, ha smentito tramite il suo entourage la possibilità di approdare al Barcellona e di voler lasciare la Serie A, desideroso di portare a termine il contratto, che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2022. Staremo a vedere cosa succedere nelle prossime settimane.

