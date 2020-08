Il futuro di Cristiano Ronaldo non dovrebbe subire scossoni: il portoghese sembra destinato a restare alla Juventus

La Juventus e Pirlo ripartiranno da Cristiano Ronaldo. Al netto delle tante indiscrezioni di calciomercato, voci di corridoio sulla volontà del portoghese di cambiare aria e sul bisogno dei bianconeri di cederlo. Nessuna di queste voci, però, ha mai sostanzialmente trovato conferma: ieri si era diffusa la notizia di un Mendes che ha offerto CR7 a mezza Europa, tra cui pure il Barcellona. Un’ipotesi subito smentita dallo stesso entourage dell’attaccante della Juventus.

Anche secondo ‘Tuttosport’ Cristiano Ronaldo non ha nessuna intenzione di lasciare i bianconeri e vuole anzi riprovare subito l’assalto alla Champions League. Le fonti dirette, dall’entourage all’agente e lo stesso club di Agnelli piovono solo smentite secche sul possibile addio. Anzi, risulta che il portoghese sia stato tra i primi a sapere della scelta di affidarsi in panchina ad Andrea Pirlo, accolto tra l’altro con entusiasmo. Cristiano ha chiesto alla società solo di intervenire sul mercato per regalare alla rosa altri giocatori di qualità. Questo sì. E Pirlo è a caccia di un centravanti da affiancargli, come al Real, e di centrocampisti che aumentino la portata offensiva della Juve.