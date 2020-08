La disfatta Champions porterà ad una vera e propria rivoluzione per il Barcellona e la Juventus potrebbe approfittarne: occasione Jordi Alba

Tempesta Barcellona. La disfatta Champions segna un punto di non ritorno per il blaugrana. Il nuovo corso (certo l’esonero di Setien) vedrà l’addio anche di numerosi calciatori, compresi alcuni dei big. Tra quelli in bilico c’è anche Jordi Alba: il terzino spagnolo è stato sommerso anche lui dagli avanti del Bayern Monaco e negli ultimi anni non è riuscito a dimostrare con continuità le sue qualità. Così ‘marca.com’ lo inserisce tra i senatori per i quali il futuro è incerto.

Se addio sarà, la Juventus potrebbe approfittarne. Il terzino sinistro è uno dei ruoli da coprire nella rosa di Andrea Pirlo. Quest’anno Alex Sandro è stato chiamato agli straordinari e non sono mancati i momenti di emergenza con Matuidi adattato ad esterno difensivo. Un terzino arriverà e magari potrebbe essere proprio Jordi Alba. Il 31enne è legato al Barcellona da un contratto fino al 2024 ma un suo addio non meraviglierebbe di certo.