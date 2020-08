Calciomercato, Zapata attende la chiamata della Juventus – Ultime CM.IT

Duvan Zapata è uno dei nomi nella lista della Juventus per l’attacco: il colombiano attende una chiamata dalla Vecchia Signora, che lo segue da tempo

La Juventus lavora per rinnovare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo e tra i ruoli da rinforzare necessariamente c’è senza dubbio quello della prima punta. Sono tanti i nomi accostati alla Vecchia Signora, che però ha bisogno innanzitutto di cedere per far cassa e liberare il posto per i nuovi acquisti.

Ieri Jorge Higuain, papà di Gonzalo, ha fatto intendere che non sarà semplice giungere a un accordo per cessione o rescissione, ma nel frattempo Paratici e il tecnico si sono confrontati sui nomi da monitorare per il suo eventuale erede. Raul Jimenez intriga per la grande stagione disputata e per i buoni uffici di Jorge Mendes al Wolverhampton, mentre Arkadiusz Milik sarebbe una soluzione relativamente low-cost riuscendo a imbastire uno scambio col Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occhi in Liga | Torna di moda un centrocampista

Calciomercato Juventus, ecco il prezzo di Duvan Zapata

Altro profilo molto seguito è quello di Duvan Zapata. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza bianconera monitora il colombiano da oltre un anno, quando ci fu un summit col suo entourage per comprendere la fattibilità dell’affare. L’interesse non si è nuovamente mutato in una trattativa, ma il giocatore spera ancora in una chiamata dalla Vecchia Signora. La sua ambizione è giocare al fianco di Cristiano Ronaldo spalle alla porta, creandogli gli spazi per liberarlo alla conclusione, come accadeva con Benzema al Real Madrid.

L’ex Napoli si sente pronto per questa sfida, ma è consapevole che l’Atalanta non lo lascerà partire a cuor leggero. I bergamaschi continueranno a chiedere almeno 50 milioni di euro per privarsene, ma d’altronde per strappare Milik al Napoli e Raul Jimenez ai wolves, serviranno cifre simili. Bisognerebbe tentare nuovamente la via degli scambi, e visti i buoni rapporti tra le dirigenze (testimoniati dalle ultime operazioni Muratore e Kulusevski), non è uno scenario da escludere.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, rispunta Pique | Nuovo scambio col Barcellona