La Juventus di Pirlo punta anche a rinnovare il centrocampo. Dopo Arthur occhi su un altro calciatore della Liga. Interesse confermato per Thomas

Inizia a prendere forma la nuova Juventus di Andrea Pirlo che dovrà per forza di cose andare a potenziare l’organico in vista della prossima stagione. Tra i reparti maggiormente attenzionati c’è anche la mediana che ha già visto la firma di Arthur con la simultanea cessione di Pjanic al Barcellona. Proprio per rinforzare la zona nevralgica del campo secondo ‘Repubblica’ sarebbe tornato di moda il nome di Thomas Partey dell’Atletico Madrid. Nel contratto con i ‘Colchoneros’ c’è però una clausola da 50 milioni di euro che complica le cose. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Già nelle scorse settimane si era parlato di un possibile interesse della Juve per il mediano di Simeone in un’ipotetico scambio con il deludente Ramsey. Intanto interesse confermato: Pirlo va a caccia di un centrocampista.

