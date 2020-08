Andrea Pirlo orientato ad affidarsi alla difesa a tre. Per l’eventuale 3-5-2 servono rinforzi sulle corsie esterne: per quella di destra torna alla ribalta il nome di Florenzi

E’ scattata l’Era Pirlo con un susseguirsi di nomi che potrebbero, alcuni vorrebbero fare al caso della sua Juventus. Il neo tecnico bianconero potrebbe cominciare l’avventura, la prima per lui nelle nuove vesti, tornando al passato, ossia affidandosi alla difesa a tre che ha contraddistinto i vittoriosi anni targati Conte e in larga parte Allegri.

Calciomercato Juventus, idea Florenzi per la corsia destra: possibile scambio con la Roma

Per l’eventuale 3-5-2, con Ronaldo e Dybala coppia d’attacco, Pirlo avrebbe senz’altro bisogno di un paio di laterali capaci di disimpegnarsi nelle due fasi. Per la corsia mancina si fa ora con insistenza il nome di Gosens, mentre per quella di destra è (ri)spuntato stamattina un nome clamoroso, quello di Alessandro Florenzi.

Ad accostare il giallorosso alla Juve è ‘Il Romanista’. Il classe ’91 è rientrato alla Roma (nel mirino di Paratici anche Zaniolo e Dzeko) dopo la breve esperienza in prestito al Valencia, non rientrava e non rientra nei piani di Fonseca e dunque è nuovamente in uscita. I capitolini sperano stavolta di liberarsene a titolo definitivo, per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro. L’affare favorito dagli eccellenti rapporti tra le due dirigenze, proprio per questo occhio a un possibile scambio in grado di consentire ad entrambe le società di registrare a bilancio una plusvalenza.

