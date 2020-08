Calciomercato Juventus, ‘occasione’ Griezmann: il messaggio da Lisbona

Antoine Griezmann può rivelarsi un’occasione per la Juventus: il francese in panchina nella semifinale Barcellona-Bayern Monaco, i dettagli

Panchina. Nella partita più importante della stagione, una finale anticipata Antoine Griezmann non è in campo. Barcellona-Bayern Monaco ha visto l’attaccante francese partire dalla panchina: 120 milioni di euro che si accomodano al fianco (si fa per dire di questi tempi) di Setien. L’allenatore blaugrana ha scelto il 4-3-1-2 con Sergi Roberto a centrocampo e Vidal dietro Messi-Suarez. Una bocciatura, non la prima in questa stagione che ha visto l’ex Atletico Madrid non integrarsi a perfezione con i suoi compagni di reparto e soprattutto con il tecnico.

Un rapporto mai sbocciato, con l’intero ambiente Barcellona, tanto che non sorprenderebbe un addio a fine stagione. Per Griezmann c’è anche l’ipotesi Serie A, con la Juventus che potrebbe provarci nel caso in cui Dybala dovesse andare via. Una suggestione che dovrà fare i conti anche con l’aspetto economico, mai secondario soprattutto davanti a certe cifre.

Detto che appena un anno fa il Barcellona ha speso 120 milioni di euro, pagando la clausola di Griezmann, c’è da ricordare anche lo stipendio da circa 18 milioni di euro netti a stagione. Cifre che rendono l’operazione particolarmente difficile da portare a termine.