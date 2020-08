Calciomercato Juventus, rispunta Pique | Nuovo scambio col Barcellona

Le ultime di calciomercato Juventus rilanciano per la difesa il nome di Gerard Pique, il quale ieri ha aperto all’addio al Barcellona dopo la disfatta contro il Bayern Monaco

Dopo l’umiliazione col Bayern Monaco, un clamoroso 8-2 che ha sancito l’eliminazione del Barcellona dalla Champions e messo la parola fine al ciclo blaugrana, Gerard Pique si è detto disposto a farsi da parte per il bene del club. In sostanza il centrale spagnolo, uno dei leader storici dello spogliatoio azulgrana, ha aperto alla sua partenza dopo più di mezza vita calcistica passata nel Barça. E da qui le tante ipotesi relative alla sua possibile destinazione futura, anzi quasi imminente. Tra queste è rispuntata quella che lo porta dritto dritto in Italia, nello specifico alla Juventus.

Calciomercato Juventus, scenario clamoroso: Pique bianconero con uno scambio

A 33 anni potrebbe aver voglia di tentare una nuova esperienza altrove, magari proprio in Serie A. E a Pirlo potrebbe far molto comodo un giocatore della sua esperienza, che in qualche modo favorirebbe pure un’ulteriore crescita di de Ligt. Di 8,5 milioni di euro, quindi non una cifra così inarrivabile, il suo stipendio attuale in Catalogna, mentre per il suo cartellino il Barcellona potrebbe volere sui 18-20 milioni.

Visti gli eccellenti rapporti tra le due società, giusto mettere in conto la possibilità di un altro scambio dopo quello Pjanic-Arthur di poco tempo fa. Gonzalo Higuain, come alternativa a Suarez e se non dovessero riuscire a prendere Lautaro Martinez, un nome (non certamente l’unico, si può ipotizzare per esempio pure Aaron Ramsey) che potrebbe fare al caso dei catalani. L’argentino, che ha più o meno la stessa valutazione, è in uscita e con Messi, in Nazionale, ha avuto sempre una buona intesa.

