La Juventus vuole completare il centrocampo di Pirlo ed ha avanzato una prima offerta in Serie A: le ultime sul mercato dei bianconeri

Il punto debole della Juventus nelle ultime stagioni è stato il centrocampo e anche Andrea Pirlo sembra essere intenzionato a prestare maggiore attenzione su questo reparto. Il tecnico bresciano, nei summit di mercato con la dirigenza bianconera, ha indicato Manuel Locatelli come possibile rinforzo. Anche il centrocampista del Sassuolo condivide con Pirlo un passato in rossonero e, dopo essere cresciuto agli ordini di De Zerbi, sembra essere pronto al grande salto. Paratici vorrebbe accontentare il nuovo allenatore e avrebbe già contattato gli emiliani.

Calciomercato Juventus, prima offerta per Locatelli | Rifiuto del Sassuolo

Secondo quanto rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, la Juventus avrebbe già presentato una prima offerta al Sassuolo per portare Manuel Locatelli a Torino. La dirigenza neroverde, però, avrebbe respinto al mittente la proposta del club piemontese. Paratici, in ogni caso, sembra essere deciso a soddisfare le richieste di Pirlo ed è già all’opera per rilanciare l’offerta al Sassuolo. Il prossimo rinforzo per il centrocampo della ‘Vecchia Signora’ potrebbe essere Locatelli, protagonista di una stagione ad alti livelli con il club emiliano. Sarebbe l’ex Milan il giocatore indicato dal tecnico bresciano per completare la linea mediana della Juventus.

