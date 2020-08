Potrebbero esserci importanti novità riguardo il centrocampo della Juventus: dalla Spagna rivelano come il giocatore abbia già firmato la rescissione

Proseguono i summit di mercato fra la dirigenza della Juventus ed Andrea Pirlo, ma intanto arrivano importanti novità dalla Spagna. Secondo quanto rivelato da ‘La Vanguardia’, gli avvocati del Barcellona e l’entourage di Arthur avrebbero trovato l’accordo per la risoluzione del contratto. Il centrocampista brasiliano avrebbe addirittura già firmato la rescissione con i blaugrana ed il 23 agosto potrà volare a Torino per allenarsi con la Juventus. Un aspetto non da poco per i bianconeri, che così potrebbero avere subito a disposizione l’ex centrocampista del Gremio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Zapata attende la chiamata della Juventus – Ultime CM.IT

Calciomercato Juventus, Arthur ha rescisso con il Barcellona | Il 23 vola a Torino

La pesante sconfitta subita dal Barcellona contro il Bayern Monaco ha scatenato le polemiche della tifoseria blaugrana contro l’attuale dirigenza. Una delle ultime operazione realizzate dai dirigenti catalani è stato lo scambio fra Pjanic ed Arthur con la Juventus. Una decisione destinata ad essere controversa nei prossimi anni, con il brasiliano che si appresta di vestire la maglia bianconera, mettendosi a disposizione di Pirlo. Al termine del campionato, Arthur è tornato in Brasile per le vacanze e non si è poi presentato a Barcellona per il rush finale della Champions League. Un comportamento che non è stato apprezzato dal club catalano e, dopo un incontro fra i legali blaugrana e l’entourage del giocatore, è stata comminata una piccola sanzione a quest’ultimo. Intanto, come riferito dalla Spagna, Arthur avrebbe firmato la risoluzione del contratto con il Barcellona ed il 23 agosto potrà volare a Torino. Una buona notizia per Andrea Pirlo.

RM

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO: accordo Porozo-Boavista

LEGGI ANCHE >>>Barcellona, ESCLUSIVO: esonero Setien, sponsor interno per ten Hag