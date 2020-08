L’esonero di Setien è ormai cosa fatta, le ipotesi più calde per il Barcellona restano Xavi e Pochettino, ma ten Hag non passa di moda

L’umiliante e storica sconfitta per 2-8 contro il Bayern Monaco ha riaperto lo stato di crisi in casa Barcellona. Il casting per l’erede di Setien è iniziato già da settimane e la pista Pochettino resta una delle più calde al momento. Rimane forte anche la candidatura di Xavi, che in inverno aveva rifiutato di entrare in corsa, ma potrebbe riconsiderare le proprie posizioni in presenza di un progetto serio. Di recente, tuttavia, tramite Patrick Kluivert secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it è stata rilanciata anche l’idea Erik ten Hag. Il dirigente delle giovanili blaugrana conosce molto bene l’allenatore dell’Ajax, preso in considerazione anche per l’immediata sostituzione di Valverde. Nonostante per formazione (ha ‘studiato’ da Guardiola quando allenava al Bayern) e per filosofia di gioco rappresenti forse la soluzione più vicina allo stile Barça, la pista che conduce al tecnico olandese appare ad oggi molto complicata, benché gradita. Per una questione di tempistiche, l’Ajax è già in ritiro, e per le posizioni del club catalano, che vuole andare sul sicuro o puntare su una figura storica del Barça in caso di scommesse.

