Calciomercato Barcellona, esonero Setien: Pochettino nel mirino

La pesantissima sconfitta in Champions contro il Bayern, 8-2 il risultato finale, porterà all’addio di Setien al Barcellona. Pochettino è uno dei papabili per la sua sostituzione

Terremoto in arrivo in casa Barcellona. E non potrebbe essere altrimenti, dopo il pesantissimo 8-2 subito dal Bayern Monaco nei quarti di finale della Champions League. Catalani annientati dai bavaresi e Quique Setien al centro della critica, con l’addio ormai certificato. Per la sua sostituzione, il nome più caldo è quello di Mauricio Pochettino, fermo dopo l’esonero da parte del Tottenham nel novembre scorso, legato agli ‘Spurs’ fino al 2023. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il 48enne allenatore argentino, già giocatore e guida dei ‘cugini’ dell’Espanyol, è uno dei profili sondati con maggiore insistenza dalla dirigenza spagnola in queste ore. Ma non l’unico. In ogni caso, Pochettino si trova a Barcellona da diverse settimane, visto che possiede lì una casa, e attende notizie. Il tecnico è stato accostato alla Roma ma, come riportato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, era in attesa di proposte provenienti da club che il prossimo anno saranno protagonisti in Champions. E il Barça, certamente, vorrà esserlo. Novità sono attese nelle prossime 48 ore, in un senso o nell’altro.

