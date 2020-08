Barcellona, Bartomeu: “Chiediamo scusa. Decisione già prese”

Il presidente del Barcellona dopo la disfatta contro il Bayern Monaco chiede scusa ai tifosi e anticipa decisione già prese

Sarà rivoluzione o almeno così sembra. Pique chiede un cambio sotto tutti i punti di vista, i tifosi non sono da meno e per il Barcellona dopo l’8-2 rimediato dal Bayern Monaco sembra proprio la fine di un ciclo.

Così nel post gara il presidente blaugrana Bartomeu ha affermato: “Risultato pesantissimo. Il Bayern Monaco ha fatto una gran partita e noi non siamo stati all’altezza, non siamo mai stati in partita. Piquè ha ragione: è stato un disastro e dobbiamo prendere delle decisioni. Alcune le abbiamo già prese prima della partita e le comunicheremo nei prossimi giorni. Chiediamo scusa per stasera ai tifosi”.

Il presidente continua: “Pique via? Non lo comunicherò adesso: ho detto che abbiamo preso delle decisioni e le comunicheremo nei prossimi giorni. Ora dobbiamo soffrire con tutti i tifosi e dalla prossima settimana spiegheremo. Setien? Non voglio parlare del futuro. Elezioni in estate? Abbiamo parlato prima di questa partita, sappiamo quel che accadrà ma non spiegheremo queste decisioni oggi: ora dobbiamo pensare a quel che è successo in campo e nient’altro”.