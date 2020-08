Juventus, Cristiano Ronaldo show in mare | Cuadrado lo ‘provoca’

Cristiano Ronaldo show in mare, Cuadrado ‘provoca’ il campione della Juventus

“Oggi mi sono svegliato e mi chiedo: cosa sta succedendo in mare?! Chiamatemi Nettuno. Non fate questo, 14 metri”. E’ il messaggio odierno di Cristiano Ronaldo, che su Instagram ha postato un video che lo ritrae mentre scende fino a toccare il fondale marino per poi risalire a galla ed esultare a suo modo insieme ai presenti. Le immagini del fuoriclasse portoghese, che si gode momenti di vacanza dopo l’annata agrodolce alla Juventus, hanno fatto il giro del web. Tanti i complimenti da tifosi e colleghi, ma Juan Cuadrado ha voluto scherzare provocandolo con un commento: “E’ facile andare giù così. Tirando la corda”. In attesa di rientrare a Torino per la nuova stagione, quindi, Ronaldo si ricarica tra mare, sole e tanto relax. Clicca qui per ulteriori novità.

