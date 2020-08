Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo verso la permanenza a Torino: il Psg e il Real Madrid lontani dal fuoriclasse portoghese

La Juventus riflette sul futuro con Sarri a un passo dall’esonero, l’eliminazione in Champions League contro il Lione ha lasciato il segno. Potrebbe cambiare molto nella squadra bianconera nella prossima stagione, si riflette anche sul futuro di Cristiano Ronaldo. O meglio, è CR7 che sta valutando le opzioni. Il portoghese tra i più delusi dal nuovo fallimento europeo dei campioni d’Italia, ma stando a ‘Diario Gol’ la Juve può stare tranquilla. Poco realistiche le ipotesi Psg e Real Madrid per il fuoriclasse lusitano. I francesi non possono permettersi spese faraoniche per dover rientrare nei paletti imposti dal Fair Play Finanziario. Florentino Perez, invece, nonostante Jorge Mendes abbia provato a sondare il terreno non sarebbe interessato a riprendere il portoghese con i ‘Blancos’. L’addio di due anni fa brucia ancora per il numero uno del Real, che non intende tornare sui suoi passi.

