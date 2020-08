Possibile super colpo dal Liverpool per il calciomercato Juventus, secondo ‘Don Balon’ nel mirino c’è Salah con Dybala out

Si moltiplicano i grandi nomi per l’attacco della Juventus. Reduci dall’ennesima delusione in Champions League, i bianconeri hanno deciso di riaprire una nuova era chiamando Andrea Pirlo in panchina. Molteplici sono le indiscrezioni sui possibili cambiamenti che apporterà il nuovo tecnico: tra questi si paventano anche cessioni eccellenti, con i nomi pesanti di Cristiano Ronaldo e Dybala tra gli altri. In entrata, però, i bianconeri starebbero valutando anche il profilo di Salah: clicca qui per ulteriori novità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, novità a centrocampo | Ha firmato la rescissione

Calciomercato Juventus, le ultime su Salah

Recentemente, riporta ‘Don Balon’, Salah avrebbe ricevuto una proposta dalla Juventus. Il grande ostacolo per la sua firma sarebbe la valutazione da 120 milioni di euro, ma in ‘aiuto’ ai bianconeri potrebbe arrivare il Real Madrid, che avrebbe fatto un’offerta da 100 milioni di euro per Paulo Dybala. Con l’eventuale cessione della ‘Joya’ e di altri elementi in rosa (Douglas Costa tra i tanti), la Juve avrebbe più forza per riportare Salah in Italia offrendogli un ingaggio secondo solo a quello di Cristiano Ronaldo. Intanto i bianconeri smentiscono la volontà di cedere Dybala e ‘CR7’, al centro di svariate voci. L’esterno offensivo del Liverpool, dal canto suo, sarebbe tentato dall’addio alla Premier League ma dovrebbe decidere nei prossimi giorni il suo futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Zapata attende la chiamata della Juventus – Ultime CM.IT