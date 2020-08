Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: cifre e novità – Ultime CM.IT

La Juventus e Paulo Dybala discutono il rinnovo di un contratto attualmente in scadenza nel 2022: gli aggiornamenti sulla trattativa con l’argentino

Quello di Paulo Dybala è uno dei nodi più importanti da sciogliere per la nuova Juventus targata Pirlo. Come anticipato nei giorni scorsi, la Vecchia Signora, nonostante i rumors di questi giorni, ha comunicato all’entourage dell’argentino l’intenzione di non privarsene in questa sessione di mercato, tenendo aperta la trattativa per il rinnovo.

La ‘Joya’ ha il contratto in scadenza nel 2022 e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ha chiesto alla dirigenza uno stipendio da 15 milioni netti per prolungarlo. La domanda non è così lontana dalla proposta del club, che si è spinto fino a quota 11 ed è pronto ad avvicinarsi ulteriormente con qualche bonus.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: tutte le novità

La fumata bianca non è imminente, né scontata. Ovviamente, all’attaccante non fanno piacere le voci che lo vedono ancora come uno dei possibili partenti nonostante la grande stagione disputata dopo il caos dell’estate scorsa. Peraltro, le uniche squadre che lo attraggono per un’avventura lontana dall’Italia sono Real Madrid e Barcellona, che in questo calciomercato non hanno disponibilità economiche per affrontare un colpo che costerebbe circa 100 milioni di euro.

Il giocatore ne è consapevole e, non a caso, nei mesi scorsi ha acquistato una nuova villa a Torino, che condividerà con la fidanzata Oriana Sabatini. Un chiaro segnale sulla volontà di restare.

Non va escluso, quindi, un altro scenario: quello che vede Dybala continuare a giocare in bianconero senza rinnovo, in modo da poter scegliere tra un anno (o due) un eventuale nuovo club a costo zero o addirittura da svincolato. La scelta complicherebbe molto i piani della Vecchia Signora, che, vista la mancanza di alternative, ha tutto l’interesse a trovare l’accordo per il rinnovo quanto prima. Le parti continueranno a discuterne.

