SONDAGGIO CM.IT – Juventus, scambio Dybala-Pogba: scelta fatta

I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi sull’eventuale scambio della Juventus tra Dybala e Pogba

Negli ultimi giorni si è parlato molto del futuro di Paulo Dybala che potrebbe persino salutare la Juventus. I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi sull’eventuale scambio della ‘Vecchia Signora’ tra l’argentino e Paul Pogba. Pochi dubbi per gli utenti di CM.IT che con il 74,9% dei voti preferirebbero non scambiare Dybala per il centrocampista francese del Manchester United. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊

Recentemente si è parlato di un eventuale scambio tra #Dybala e #Pogba. Sacrifichereste l’argentino per il francese? — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 16, 2020

