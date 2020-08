Secondo quanto riportato dal portale iberico Don Balon, Cristiano Ronaldo, asso della Juventus ora di Andrea Pirlo, potrebbe lasciare Torino nella prossima finestra di calciomercato

L’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Lione di Rudi Garcia ha portato in dote molti dubbi in merito al futuro con la maglia della Juventus di Cristiano Ronaldo, stella portoghese ex Real Madrid. CR7, arrivato per portare finalmente la coppa dalle grandi orecchie, non è riuscito nel suo scopo ed ora un addio sembra un’ipotesi più che percorribile.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, portale spagnolo, il prezzo per la partenza di Cristiano Ronaldo sarebbe fissato sui 60 milioni di euro. Una cifra non altissima rispetto agli standard di club interessati al suo cartellino come ad esempio il PSG, ma che cambia connotazione pensando all’età del giocatore lusitano.

