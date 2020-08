Calciomercato, scambio Dybala-Pogba | La risposta della Juventus

Arriva categorica la risposta della Juventus in merito ad un eventuale scambio tra Paulo Dybala e Paul Pogba con il Manchester United. Le possibili soluzioni

Caccia aperta ad un nuovo centrocampista per la Juventus targata Andrea Pirlo per cui si era recentemente parlato anche di un clamoroso scambio con il Manchester United tra Dybala e Pogba. Il francese è un pallino bianconero ormai da diverso tempo ma si tratterebbe di un cavallo di ritorno che comporterebbe il sacrificio di uno dei migliori calciatori della rosa bianconera. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Calciomercato Juventus, no allo scambio Dybala-Pogba: nuova idea

Un gioco che forse non vale la candela e che neanche la dirigenza juventina sembra disposta a fare. Stando a quanto sottolineato dal giornalista Paolo Paganini su Twitter, c’è il ‘no’ della Juventus per lo scambio tra Dybala e Pogba, dopo quello del calciatore. Se il francese non dovesse rinnovare con lo United possibile che possano essere riproposti agli inglesi calciatori come Bernardeschi e Ramsey.

Buongiorno. Dal Principato. C’è il no della #Juventus (dopo quello del giocatore) allo scambio #Dybala #Pogba. Se il francese non rinnova possibile che possano essere riproposti allo United #Ramsey e #Douglascosta. #Ibrahimovic più vicino il rinnovo. — Paolo Paganini (@PaPaganini) August 16, 2020

