Juventus, Pirlo chiama Ronaldo e gli cerca un nuovo ‘Benzema’: i tre nomi

Primi contatti tra il nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, e Cristiano Ronaldo. Il tecnico vuole trovargli un nuovo partner offensivo

Il futuro della Juventus passerà per i piedi di Cristiano Ronaldo e la testa di Andrea Pirlo. La stella della Vecchia Signora e il suo nuovo tecnico, secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, si sono già sentiti più volte telefonicamente per fare il punto della avventura che li attende insieme.

Il portoghese si attendeva un percorso più lineare a Torino: in tre stagioni, ha cambiato tre allenatori. La scelta, però, lo intriga: i due si sono affrontati sul campo tante volte, c’è stima, e il percorso dell’ex giocatore gli ricorda quello di Zidane.

Pirlo, da parte sua, vorrebbe trovargli quanto prima un partner in grado di creargli spazi come faceva Benzema al Real Madrid. La lista di idee è lunga (e comprende anche Duvan Zapata), ma per la ‘rosea’ il nome in pole resta quello di Arkadiusz Milik, con Lacazzette e Dzeko alle sue spalle.

