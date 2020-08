Calciomercato Juventus, lo United pensa a Douglas Costa: le ultime

La Juventus potrebbe avere una nuova pretendente per Douglas Costa: il Manchester United starebbe effettuando delle valutazioni sul brasiliano

Fra i profili in uscita della Juventus spicca Douglas Costa, croce e delizia dei bianconeri in questi ultimi anni. L’esterno brasiliano è sempre stato l’uomo in grado di fare la differenza sul rettangolo di gioco, ma i continui infortuni gli hanno impedito spesso di essere presente. La società piemontese sembra essersi stancata di aspettarlo e, in questa sessione di mercato, vorrebbe riuscire a cederlo. Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, anche il Manchester United starebbe valutando l’acquisto di Douglas Costa: le ultime.

Calciomercato Juventus, United su Douglas Costa: chiave per Pogba?

Dopo che Jadon Sancho, grande obiettivo di mercato del Manchester United, è definitivamente sfumato i ‘Red Devils’ hanno iniziato a pensare a Douglas Costa. La Juventus ha messo il brasiliano nella lista dei possibili partenti e, qualora dovesse registrare l’interesse degli inglesi, potrebbe tentare di inserirlo nei discorsi per riportare Pogba a Torino. Intanto, però, lo United starebbe effettuando delle valutazioni sulla tenuta fisica di Douglas Costa. Se Solskjaer dovesse decidere di puntare sul brasiliano, la trattativa potrebbe decollare rapidamente. Sul numero ’11’ bianconero, poi, si registra anche l’interesse dell’Atletico Madrid.

