Il mercato della Juventus ha subito una virata decisa nel momento in cui è stato esonerato Maurizio Sarri e la panchina è stata affidata ad Andrea Pirlo. Anche le strategie dei bianconeri si sono dovute tarare sulle richieste del tecnico bresciano, che sembra aver optato per la difesa a tre. Tornano di moda, quindi, gli esterni di centrocampo: Paratici vuole regalare a Pirlo una nuova freccia e ha messo gli occhi in Serie A. In particolare, la Juventus potrebbe aver trovato il rinforzo giusto in casa dell’Atalanta: intesa già raggiunta col giocatore.

Calciomercato Juventus, arriva Hateboer per la fascia | Intesa raggiunta

Secondo quanto rivelato da ‘CalciomercatoWeb.it‘, la Juventus avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con Hans Hateboer per la prossima stagione. L’esterno olandese nei giorni scorsi ha annunciato il proprio addio all’Atalanta, nel suo futuro potrebbe esserci il bianconero. Il valore richiesto dai bergamaschi per il classe ’94 è di circa 25 milioni di euro e la Juventus potrebbe essere disposta ad accontentare il club lombardo. Fra le due società, quello di Hateboer non è l’unico nome di cui si sta dialogando. Anche Duvan Zapata e Gosens rimangono nomi caldi in orbita Juventus, così come Perin sembra essere destinato a prendere il posto dell’infortunato Gollini. L’esterno per Andrea Pirlo, quindi, potrebbe essere Hans Hateboer.

