Accostato alla Juventus per Thiago Alcantara l’addio al Bayern Monaco è ormai scritto: accordo trovato e annuncio ai compagni di squadra

Destino già scritto: Thiago Alcantara lascerà il Bayern Monaco al termine della Champions League. Il centrocampista spagnolo avrebbe trovato l’accordo totale con il Liverpool: secondo quanto riferisce l’emittente francese ‘RMC Sport’, l’ex Barcellona firmerà un contratto quadriennale con i ‘Reds’ e avrebbe comunicato già il suo addio ad alcuni dei suoi compagni di squadra. Tutto questo mentre le due società stanno ancora definendo le cifre dell’operazione.

Per il Bayern Monaco ci sarà però da aspettare la fine della Champions League. I bavaresi, dopo aver surclassato il Barcellona, attendono il Lione in semifinale nel doppio incrocio Germania-Francia che deciderà il torneo continentale più importante. Dopo le finali di Lisbona, sarà il tempo di mercato e per Thiago Alcantara arriverà l’ora dell’addio. Accostato in passato anche alla Juventus, per il 29enne tutto sarebbe già deciso: lo attende il Liverpool con Klopp che avrebbe spinto molto per il suo arrivo.