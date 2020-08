Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Spagna: Messi con Ronaldo

Dalla Spagna si parla del futuro di Lionel Messi che potrebbe lasciare il Barcellona: oltre all’Inter, per la Serie A ci sarebbe anche la Juventus di Ronaldo

Cosa succederà con Lionel Messi? La domanda da giorni accompagna il Barcellona: dopo la disfatta in Champions, il futuro dell’argentino è sempre più in bilico. Pensarlo lontano dai blaugrana, benché opzione ancora lontana dalla realtà, non è poi assoluta fantasia. Da settimane si parla dell’Inter, ma ora dalla Spagna spunta la voce su un’altra società italiana: la Juventus.

E’ ‘diariogol.com’ a inserire i bianconeri tra i cinque club che potrebbero acquistare Lionel Messi nella prossima stagione. Un elenco in cui ci sono anche Inter, Manchester City, Psg e Newell’s Old Boy, club in cui la ‘Pulce’ potrebbe finire la stagione. La voce sulla Juventus arriva proprio quando nei giorni scorsi si era parlato di un Ronaldo offerto al Barça da parte di Mendes (voce smentita dallo stesso entourage del portoghese). Ora, la coppia da sogno Messi-Ronaldo potrebbe comporsi a Torino: solo fantamercato?