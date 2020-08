Calciomercato Atalanta, Hateboer: “Voglio un altro club”

Il terzino dell’Atalanta Hans Hateboer annuncia l’addio al club bergamasco: ciclo finito e richiesta di cessione

“Voglio un altro club”. Hans Hateboer scuote il mondo Atalanta. Il terzino olandese ha spiegato, in alcune dichiarazioni a ‘Voetbal International’, di ritenere chiusa la sua avventura in nerazzurro. “Abbiamo raggiunto in questi anni risultati fantastici ma non penso che possiamo andare oltre. Il ciclo è finito, voglio un altro club”, le sue parole.

Il calciatore ha continuato spiegando il suo punto di vista: “Abbiamo raggiunto il massimo possibile con i quarti di finale di Champions League. Non penso che possiamo far oltre in questo ciclo, almeno per me. Per me i tre anni a Bergamo sono stati fantastici, ma creo che sia giunto il momento di intraprendere una nuova strada. E’ una scelta personale, non c’entra niente l’Atalanta: voglio una nuova esperienza. I calciatori hanno pochi anni di carriera e bisogna fare delle scelte”.