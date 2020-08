Quella appena conclusa potrebbe essere stata l’ultima stagione di Douglas Costa con la maglia della Juventus. Dalla Spagna ci pensa l’Atletico

L’eliminazione a sorpresa contro il Lipsia ha dato una scossa all’Atletico Madrid che in vista della prossima sessione di calciomercato dovrà provare a rinnovare il proprio organico per tornare competitivo in Spagna e in Europa. La compagine allenata dal ‘Cholo’ Simeone potrebbe fare spesa in Italia per rinforzare l’attacco. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Stando a quanto sottolineato da ‘El Gol Digital’ i ‘Colchoneros’ avrebbero messo nel mirino Douglas Costa, calciatore reduce da un’annata con troppi alti e bassi alla corte di Sarri, complice anche qualche infortunio di troppo. Per lungo tempo però il brasiliano è stato un calciatore importante per i bianconeri che lo hanno migliorato anche dal punto di vista difensivo rispetto al passato. Qualità queste che non passano di certo inosservate agli occhi di Simeone che vorrebbe averlo all’Atletico. Prima di acquistare per il Madrid dovrebbe prima vendere ecco perchè potrebbe partire Thomas Partey in direzione Arsenal per un valore vicino a 60 milioni di euro. 40 di questi potrebbero essere investiti proprio su Costa.

