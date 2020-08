Calciomercato Juventus, clamoroso Bernardeschi: offerto in prestito

La Juventus vorrebbe rilanciare Federico Bernardeschi e per questo sarebbe pronta a ricorrere a un prestito in Serie A

Da diversi giorni è ormai cominciata l’era Andrea Pirlo alla Juventus. Con l’arrivo dell’ex centrocampista sulla panchina bianconera molte gerarchie si sono azzerate, ma le situazioni di altri calciatori sono rimaste invece invariate. Come quella di Matuidi, già ceduto, o di Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Oggi nella conferenza di presentazione, Pirlo ha sancito in maniera definitiva l’addio del Pipita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bianconeri di ritorno: da Pirlo a…Pogba

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Suarez ha già chi lo corteggia: “Per lui porte spalancate”

Calciomercato Juventus, clamorosa ipotesi Bernardeschi: offerto alla Sampdoria

Come l’argentino e il tedesco, Andrea Pirlo continuerà anche con gli altri giocatori della rosa le valutazioni in base alla sua idea tattica. Nei vari ragionamenti entrerà anche Federico Bernardeschi, passato da poco sotto l’egida di Mino Raiola che ne ha parlato alcuni giorni fa non chiudendo la porta all’ipotesi addio dopo l’ennesima annata non esaltante. Come riporta ‘Il Secolo XIX’, però, la Juventus avrebbe addirittura chiamato la Sampdoria per offrire il giocatore.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L’intenzione del club bianconero sarebbe quella di rilanciare l’ex Fiorentina e per questo la proposta si comporrebbe di un prestito secco, con la disponibilità ad accollarsi la maggior parte dell’ingaggio (verosimilmente circa 2 milioni dei 3 totali). La Samp ci pensa, ma la trattativa non sarebbe in ogni caso affatto semplice. Anche perché la prima opzione per Bernardeschi resterebbe il Napoli, verso il quale il giocatore sembrerebbe aver aperto.