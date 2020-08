Raiola al lavoro con il fantasista della Juve per convincerlo ad accettare il Napoli. Si riapre la trattativa per lo scambio con Milik

Il nome di Federico Bernardeschi è tra quelli che sembrano esser stati scritti nella colonna delle cessioni in casa Juventus dopo l’avvento di Andrea Pirlo sulla panchina del club nove volte campione d’Italia in carica. Arrivato dalla Fiorentina nel 2017 per 40 milioni di euro, è reduce da una stagione con 38 presenze, ma appena 2 reti e 3 assist. Un rendimento che dimostra come il classe ’94 si sia, di fatto, involuto, rispetto al potenziale mostrato in avvio di carriera. Un momento delicato che ha visto il fantasista carrarese anche cambiare agente e passare da Giuseppe Bozzo a Mino Raiola che proprio nella giornata di ieri ha spiegato che per Bernardeschi bisogna guardare ad ogni possibile soluzione.

Calciomercato, Juventus-Napoli: si riapre la pista Milik

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, dietro i segnali lanciati ieri da Mino Raiola, c’è stato il lavoro del manager che ha chiesto a Bernardeschi di riflettere con attenzione anche sull’ipotesi Napoli con la possibilità di spostare Milik alla Juventus. Una trattativa che sembrava arenata per il rifiuto dell’ex viola di spostarsi all’ombra del Vesuvio, ma che potrebbe tornare d’attualità dopo la moral suasion del nuovo agente. Il polacco era il principale obiettivo della Juventus di Sarri, ma Pirlo non ha mai cancellato il nome del polacco dalla short list dei bomber da portare a Torino. Resta, ovviamente, Edin Dzeko il favorito a vestire la maglia bianconera: ma, se il mosaico con la Roma non dovesse comporsi e Milik dovesse continuare a spingere per lasciare Napoli destinazione Torino, allora la rinnovata volontà di Bernardeschi di ascoltare con maggiore attenzione il progetto-Gattuso potrebbe cambiare lo scenario.

