Calciomercato, Inter e Juventus su Dzeko | Le ultime di CM.IT

Continua il pressing per Edin Dzeko, attaccante della Roma, nel mirino dell’Inter di Antonio Conte. Le ultime anche sul futuro di Gonzalo Higuain, bomber della Juventus ora di Andrea Pirlo

Al momento non ci sono trattative avviate o contatti diretti, salvo quelli con gli intermediari, ma in caso di partenza di Lautaro Martinez, Edin Dzeko resta la prima scelta di Conte. Il bosniaco è anche nella short list della Juventus: secondo il dt Paratici sarebbe l’innesto ideale per sostituire il partente Higuain. Ma per lasciare Torino, l’ex Napoli pretende l’ultimo anno di ingaggio, da 7,5 milioni di euro. Il bomber giallorosso, da parte sua, aspetta eventuali segnali. Non ha mai chiesto la cessione e a Roma si trova molto bene anche con la sua famiglia.

I movimenti dei giallorossi, con i ripetuti contatti per uno scambio Under-Milik, confermano però la volontà della società americana di provare ad alleggerire il monte ingaggi inserendo un nuovo attaccante al posto di Dzeko. Sono attesi aggiornamenti dalla prossima settimana.

