Calciomercato Roma, Dzeko non contento di Fonseca: le ultime di CM.IT

La verità sul centravanti bosniaco accostato a Inter e Juventus. Intermediari al lavoro, ma l’addio non è scontato

In casa Roma tiene sempre banco la questione legata al futuro di Edin Dzeko. Le dichiarazioni rilasciate dopo la sconfitta in Germania contro il Siviglia che è costata l’eliminazione dall’Europa League hanno riacceso le voci di un possibile addio del centravanti bosniaco. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, tuttavia, ad oggi non si sono registrati contatti per lasciare la Capitale né con l’ex Manchester City né con il suo entourage. Come già raccontato, invece, ci sono stati sondaggi da parte di intermediari con Inter e Juventus per possibili scambi. Dal canto suo Dzeko non è contento delle scelte tattiche dell’attuale allenatore ed il nervosismo mostrato di recente è legato al gioco offensivo dei giallorossi. Costretto a fare sia il regista che l’attaccante, il giocatore si sente troppo sacrificato da Fonseca.

