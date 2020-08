Juventus, contatti con Inzaghi: Agnelli prova il doppio colpo | Ultime CM.IT

Sarri esonerato dopo l’eliminazione dalla Champions League. Al presidente della Juve piace il tecnico della Lazio

La vittoria 2-1 sul Lione non è bastata alla Juventus a ribaltare la sconfitta dell’andata contro il Lione. Niente final eight a Lisbona: il cammino dei bianconeri in Champions League si interrompe agli ottavi. Una stagione finita in anticipo rispetto alle aspettative del club che adesso potrebbe dare vita ad una rivoluzione a tutti i livelli. Il primo a pagare in questi casi è sempre l’allenatore e Maurizio Sarri ha già avuto il benservito ufficiale. Tante le candidature per la panchina della ‘Vecchia Signora’: secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it sono reali e concreti i contatti tra la Juve e Simone Inzaghi, visto che difficilmente Zidane si libererà dal Real Madrid. Ma c’è di più.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, allarme Ronaldo: la richiesta per restare

Non è un mistero che ci siano degli ottimi rapporti tra il tecnico della Lazio e il CFO Fabio Paratici, entrambi piacentini. Ci sono buone possibilità che la rivoluzione della Juventus potrebbe riguardare anche l’uomo mercato bianconero, ma come appreso dalla nostra redazione, la pista Inzaghi – che accetterebbe la proposta di trasferirsi a Torino – resta in piedi visto che piace anche al presidente Andrea Agnelli. Attenzione alla possibilità di un doppio colpo: dai capitolini si proverà a prendere anche il DS Igli Tare. Nel futuro di Paratici potrebbe esserci la Roma: anche in questo i contatti sono già stati avviati, sebbene in pole ci sia il Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, risalgono le quotazioni di Raul Jimenez