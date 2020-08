Calciomercato Juventus, in bilico il futuro di Bernardeschi in bianconero: il giocatore può partire, dalla scuderia di Raiola uno degli obiettivi per sostituirlo

La Juventus pensa a cambiamenti importanti in vista della prossima stagione. Uno dei possibili partenti è Federico Bernardeschi, che nelle ultime due stagioni non ha convinto. Per configurare una sua partenza servirebbe comunque un’offerta importante, da circa 40 milioni di euro. Anche per andare a caccia di un suo sostituto credibile. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, quest’ultimo potrebbe essere un altro assistito di Mino Raiola, vale a dire Malen del Psv Eindhoven. Il giovane esterno olandese è in grande crescita e ha un profilo che attira molto. La sua valutazione tuttavia è piuttosto elevata, da circa 50 milioni. Lo stesso Raiola, per il momento, ha precluso a una possibile partenza dall’Olanda, ma mai dire mai.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, da Bernardeschi a Pogba: parla Raiola

Calciomercato Juventus, primo colpo per Pirlo: Paratici accelera