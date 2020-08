Calciomercato Juventus, da Bernardeschi a Pogba: parla Raiola

Dal futuro di Bernardeschi a quello di Pogba: Raiola parla a tutto tondo in chiave Juventus

“Pogba? Lui è al centro del progetto United”. Chiude le porte dunque Mino Raiola ad un possibile ritorno alla Juventus di Paul Pogba. Il centrocampista francese sembra dunque destinato a restare al Manchester United, stando a ciò che ha dichiarato il suo agente a ‘Sky Sport’. “Lui è al centro di un progetto tecnico importante e lo United, anche negli anni scorsi, non ha mai voluto aprire una trattativa. Non è il tipo da far polemiche, soprattutto in un momento così bisogna stare tranquilli e calmi e vedere come va a finire. Tratteremo per il rinnovo con calma e senza stress”.

Se Pogba sembra destinato a restare allo United, resta invece un’incognita il futuro di Federico Bernardeschi: “Sa ciò che vuole fare, mi piace perché ci siamo confrontati a lungo e ho visto un ragazzo che non si è seduto e che sa che la sua carriera è solo all’inizio. Io credo sia un giocatore da Juventus e credo però il club punti ancora su di lui, a prescindere da un contesto nuovo come quello di Pirlo“. E proprio su Pirlo: “Agnelli ha pensato a qualcosa di rivoluzionario. Se allena come giocava, allora amen”.

