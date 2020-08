Indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra parlano di un’offerta shock in arrivo per Aaron Ramsey. Tutte le cifre e i dettagli

La nuova Juventus di Andrea Pirlo è pronta a ripartite. I campioni d’Italia si raduneranno domani alla Continassa per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. Tanti i punti interrogativi e le questioni ancora irrisolte in casa bianconera in sede di calciomercato, a partire dalle uscite: dopo Matuidi, la dirigenza è infatti al lavoro per liberarsi dei pesanti contratti di Higuain e Khedira. Ma non solo. Anche Ramsey, ad esempio, è uno bianconeri in bilico nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta piuttosto importante. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, Pirlo insiste per Dzeko | Ultime CM.IT

E stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra l’offerta sarebbe in arrivo e faraonica: secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, il Newcastle sarebbe pronto a mettere sul piatto fino a 400 mila sterline alla settimana per il centrocampista gallese ex Arsenal. Un ingaggio annuale che ammonterebbe a quasi 20 milioni e che renderebbe il 29enne di gran lunga il più pagato della rosa. Occhi puntati dunque anche sulla pista Newcastle per il futuro di Ramsey. Staremo a vedere.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, UFFICIALE: lo staff completo di Pirlo | Tudor sarà il vice

Calciomercato Milan, Reina a un passo dalla Lazio | Ultime CM.IT