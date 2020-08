La Juventus spinge Higuain verso l’addio e corteggia Dzeko. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato.it, il bosniaco resta la prima scelta di Pirlo per il post Pipita. Il bomber della Roma piace per la sua esperienza, conoscenza del campionato e versatilità: può giocare anche come regista e in un tridente con Cr7 e Dybala. I giallorossi lo valutano circa 15 milioni di euro e sono disposti a considerare anche uno scambio con cash, a patto che venga trovato prima un sostituto valido. Una ricerca non scontata, considerando le attuali perplessità di Milik: al centro di uno scambio con Under, il bomber polacco pensa ancora ai bianconeri. E l’Inter? Ora i nerazzurri sono in secondo fila e alle prese con la vicenda Conte, che ha sempre considerato Dzeko il primo nome per l’attacco in caso di partenza di Lautaro Martinez. In ogni caso, sono attesi aggiornamenti dalla prossima settimana.

