Calciomercato Juventus, Ronaldo chiama Benzema

Cristiano Ronaldo sogna di tornare a giocare con Karim Benzema: il portoghese avrebbe chiamato il francese alla Juventus

Un tandem che si può ricomporre? Sembra essere questo il sogno di Cristiano Ronaldo. Il portoghese avrebbe infatti ben chiara l’idea su chi dovrebbe essere il sostituto di Gonzalo Higuain e sogna di giocare nuovamente con l’ex compagno di squadra al Real Madrid, Karim Benzema.

Stando infatti a quanto riferito da ‘QS’, il lusitano avrebbe contattato l’attaccante francese chiedendogli di raggiungerlo alla Juventus. Pirlo vuole trovare per il portoghese un nuovo partner d’attacco e il lusitano sarebbe felicissimo di riavere al proprio fianco il transalpino, che dai social ha lanciato un indizio. I tifosi bianconeri sognano di vedere il duo che fece faville a Madrid, ma l’affare non è certamente facile. Al momento sembrano essere altre le priorità in casa bianconera e non bisogna dimenticare come Benzema sia stato una pedina fondamentale ed imprescindibile per Zinedine Zidane.

