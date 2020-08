Calciomercato Juventus, Benzema fa sognare i bianconeri | Indizio social

I tifosi della Juventus sognano di vedere in bianconero la coppia formata da Cristiano Ronaldo e Benzema. Indizio social sul francese

Continua la spasmodica ricerca della Juventus che vuole regalare a Pirlo un nuovo centravanti da affiancare a Cristiano Ronaldo. Per caratteristiche il profilo perfetto sarebbe quello di Karim Benzema, miglior partner offensivo della carriera di CR7 nella sua straordinaria avventura a Madrid. Il centravanti del Real è stato per questo accostato di recente alla società piemontese che ha anche gli occhi rivolti verso altri obiettivi più vicini.

Intanto sui social spunta però un video che fa sognare i tifosi bianconeri, che sperano di vedere insieme Ronaldo e Benzema. In una clip pubblicata su Instagram dal bomber del Madrid si vede il calciatore mentre si allena tra corse, pesistica ed anche pallone. Nello specifico il pallone del video è della Champions League con in bella mostra il logo della Juventus. Un dettaglio che non è ovviamente passato inosservato e che ha alimentato nuovi rumors su Benzema in bianconero.

