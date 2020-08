Calciomercato Juventus, la Roma sceglie l’erede di Zaniolo

Anche la Roma sta pensando a Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina può prendere il posto di Zaniolo se dovesse andare alla Juve

C’è anche la Roma sulle tracce di Federico Chiesa. L’esterno d’attacco italiano è pronto a lasciare la Fiorentina. I viola – attraverso le parole del presidente Commisso – hanno aperto alla sua cessione ma serviranno 60-70 milioni di euro. Una cifra non da poco che ha già spaventato la Juventus e l’Inter.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

I bianconeri hanno provato ad inserire Bernardeschi ma senza successo, per i nerazzurri, invece, non sembra più essere una priorità. Negli ultimi giorni il nome di Chiesa è stato accostato anche al Milan. Sarebbe in cima alla lista dei desideri di Stefano Pioli, che lo conosce bene, ma la cifra è davvero proibitiva. La Fiorentina ha mostrato interesse per Paqueta ma ad oggi non accetta contropartite tecniche per Chiesa.

LEGGI ANCHE >> Juventus, offerta per Locatelli: la risposta del giocatore sorprende tutti!

Roma, Chiesa in caso di addio di Zaniolo

A lanciare l’interessamento da parte della Roma per l’italiano è La Nazione. Il quotidiano sostiene che l’esterno sarebbe stato individuato come il sostituto di Zaniolo, qualora quest’ultimo dovesse approdare alla Juventus. Uno scenario di mercato non semplice, visto che ad oggi i giallorossi non sembrano avere alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, l’assist di De Paul | Gli scenari e le ultime di CM.IT