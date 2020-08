La Juventus è a caccia di un nuovo attaccante e il preferito di Andrea Pirlo sembra essere Edin Dzeko. La situazione in casa bianconera

Caccia ad un nuovo bomber per la Juventus del neo tecnico Andrea Pirlo che già lavora in vista della prossima stagione. I bianconeri infatti stanno sondando il terreno per un nuovo centravanti che possa integrarsi con Cristiano Ronaldo negli schemi del nuovo allenatore. Secondo quanto sottolineato anche da ‘Sky Sport’ il preferito di Pirlo sarebbe Edin Dzeko, centravanti della Roma che però stando a quanto raccolto dalla nostra redazione non ha mai chiesto la cessione e si trova bene nella capitale. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Il bosniaco dunque è nella lista della spesa della Juventus anche se Dzeko resta un punto fermo della compagine capitolina allenata da Fonseca che vorrebbe proprio ripartire da lui. Cercato sia in passato che più di recente anche dall’Inter, il numero 9 della Roma fa gola alle big di Serie A ma i giallorossi dal canto loro valuterebbero la situazione in relazione solo al tenore dell’offerta e ad eventuali sostituti.

