Prosegue la caccia al numero nove in casa Juventus e uno dei nomi monitorati avrebbe già comunicato ai compagni di aver scelto Ronaldo

La missione di Fabio Paratici in Inghilterra, oltre che per cercare acquirenti ai vari esuberi in rosa, è servita anche per approfondire alcuni discorsi legati al prossimo attaccante della Juventus, con Jimenez e Lacazette osservati speciali. Oltre a loro, i bianconeri restano vigili su Dzeko e Milik, ma le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna sembrano confermare una pista affascinante e prestigiosa che conduce al Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, partner CR7: si offre un bomber di razza

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter e Juventus su Dzeko | Le ultime di CM.IT

Calciomercato Juventus, ‘Don Balon’: Suarez sceglie Ronaldo

Secondo ‘Don Balon’, l’attaccante uruguaiano ha avvertito la pressione del club e di Koeman che spingono per una cessione immediata e nonostante le sue intenzioni iniziali fossero quelle di restare un’altra stagione, avrebbe fatto capire al suo grande amico Messi di aver scelto la Juve in caso di addio immediato. Se lo dovessero costringere a lasciare in questa sessione di mercato la Catalogna, l’ex Liverpool spingerebbe per giocare insieme a Cristiano Ronaldo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, offerta per Locatelli: la risposta del giocatore sorprende tutti!